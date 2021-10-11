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AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma vefat etti

A Haber
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Giriş: 11.10.2021 16:47
İstanbul'da yoğun bakımda tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma vefat etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik detayları aktardı. AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "İsmet ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Rabbim mekanını cennet eylesin menzilini mübarek eylesin. Makamını yüce eylesin. Sadece bir İstanbul milletvekili değildi bir ağabeydi büyüktü. Sınırları zorlayan her zaman düşüncenin düşündüğünü eyleme dökmenin gayreti içerisinde olan. Kendinden küçüklere ağabeylik yapan bir öncü işaret taşlarımızdan bir tanesiydi." ifadelerini kullandı.
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