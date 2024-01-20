20 Ocak 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
AK Parti İstanbul ilçe belediye başkanı adayları belli oldu! Başkan Erdoğan tek tek açıkladı
AK Parti'de 81 ilin belediye başkanı adayları belli olurken Başkan Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte İstanbul'un 37 ilçe adayını açıklıyor. Başkan Erdoğan vatandaşları sandıktan sandığa hatırlamadıklarını vurgularken "İstanbul'a hizmet etmenin şerefi, dünya malının tamamına değişilmez" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan Büyükçekmece Belediyesi önünde A Haber muhabirine yönelik saldırıya yönelik de yorum yaparken "Hem basın özgürlüğü diyeceksiniz hem de basın çalışanlarını militanlarınıza linç ettireceksiniz" ifadelerini kullandı..