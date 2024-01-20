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AK Parti İstanbul ilçe belediye başkanı adayları belli oldu! Başkan Erdoğan tek tek açıkladı

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Giriş: 20.01.2024 15:59
AK Parti'de 81 ilin belediye başkanı adayları belli olurken Başkan Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte İstanbul'un 37 ilçe adayını açıklıyor. Başkan Erdoğan vatandaşları sandıktan sandığa hatırlamadıklarını vurgularken "İstanbul'a hizmet etmenin şerefi, dünya malının tamamına değişilmez" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan Büyükçekmece Belediyesi önünde A Haber muhabirine yönelik saldırıya yönelik de yorum yaparken "Hem basın özgürlüğü diyeceksiniz hem de basın çalışanlarını militanlarınıza linç ettireceksiniz" ifadelerini kullandı..
Başkan Erdoğan adayları tek tek açıkladı
Başkan Erdoğan adayları tek tek açıkladı
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