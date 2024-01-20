AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu! Başkan Erdoğan açıkladı

AK Parti, tüm illerin belediye başkanlarını açıklarken; Başkan Erdoğan bugün partinin İstanbul'daki ilçe adaylarını da açıkladı. İl genelinde birçok ilçede mevcut başkanlarla "yola devam" kararı alınırken; Bayrampaşa, Arnavutköy ve Sultanbeyli'de ise değişikliğe gidildi.