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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İYİ Parti'ye "geçmiş olsun" ziyareti

AA
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Giriş: 31.03.2023 14:56
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, mermi isabet eden İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti.

Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunan Kabaktepe, daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Bunun çok müessif bir hadise olduğunu anlatan Kabaktepe, şöyle konuştu:
"Şiddetli bir şekilde kınadığımızı ifade etmek istiyoruz. Amasız ve fakatsız bu ve benzeri terör, şiddet hadiselerinin karşısında durmaya devam etmemiz lazım, devam edeceğiz. Bugün İYİ Partimize İstanbul'da gerçekleştirilen bu terör saldırısı, hain saldırı hakikaten en derin şekilde bizi üzdü. 'Üzüldük' kelimesiyle ifade etmek yetersiz kalıyor. Hem demokrasimize hem birliğimize hem kardeşliğimize hem siyasi hayatımızın, demokrasi hayatımızın varlığı ve göstergesi olan partilerimize bu ve benzeri saldırıları en şiddetli şekilde kınıyoruz. Dolayısıyla bunu kınamanın ötesinde hem davranışlarımızla hem sözlerimizle göstermeye devam edeceğiz."
Kabaktepe, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği belirterek, "Tüm İYİ Parti camiasına, milletimize geçmiş olsun diliyorum. Umarım en kısa sürede bu hain saldırıyı gerçekleştirenler yakalanır. Türkiye'de gerek insanımıza gerek kurumlarımıza gerekse siyasilerimize veya partilerimize yönelen bu tür şiddet olaylarının karşısında hep beraber bir sıradağ gibi en ufak bir esneme yapmadan durmayı başarabilmemiz lazım." dedi.

Bir gazetecinin konuyu parti yönetimiyle görüşüp görüşmediklerini sorması üzerine Kabaktepe, hadiseyi duyar duymaz geldiğini, cuma namazı sonrası konuyu yönetimle değerlendireceklerini söyledi.

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