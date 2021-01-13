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AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak CHP'nin numarasını açıkladı: Tecavüzleri unutturmak için gündem değiştirme çabası | VİDEO

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Giriş: 13.01.2021 00:35
Güncelleme:13.01.2021 00:35
Taciz, tecavüz ve yolsuzluk skandallarıyla gündeme gelen CHP rezaletleri unutturmak için her yolu deniyor. Son günlerde Başkan Erdoğan'ı 'sözde Cumhurbaşkanı' şeklinde skandal sözlerle hedef alan Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki bu ahlaksızlıkları unutturmak için böyle bir yola başvurduğu düşünülüyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da son günlerde Kılıçdaroğlu'nun haddi aşan sözlerinin parti içindeki taciz ve tecavüz vakalarını unutturmaya yönelik olduğunu söyledi. CHP’nin taciz ve tecavüzcülerle ilgili hala hiçbir şey yapmadığını hatırlatan Şenocak, “Kamuoyu gündemini değiştirmeye çalışıyorlar. Sebebi ise; taciz, tecavüz, ahlaksızlık CHP’de diz boyu! İstediğiniz kadar algı oyunları yapın, bu ahlaksızlıkları örtemeyeceksiniz.” ifadelerini kullandı. Taciz, tecavüz ve yolsuzluk skandallarıyla gündeme gelen CHP rezaletleri unutturmak için her yolu deniyor. Son günlerde Başkan Erdoğan'ı 'sözde Cumhurbaşkanı' şeklinde skandal sözlerle hedef alan Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki bu ahlaksızlıkları unutturmak için böyle bir yola başvurduğu düşünülüyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da son günlerde Kılıçdaroğlu'nun haddi aşan sözlerinin parti içindeki taciz ve tecavüz vakalarını unutturmaya yönelik olduğunu söyledi. CHP'nin taciz ve tecavüzcülerle ilgili hala hiçbir şey yapmadığını hatırlatan Şenocak, "Kamuoyu gündemini değiştirmeye çalışıyorlar. Sebebi ise; taciz, tecavüz, ahlaksızlık CHP'de diz boyu! İstediğiniz kadar algı oyunları yapın, bu ahlaksızlıkları örtemeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.
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