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AK Parti İstanbul adayını açıklıyor! Başkan Erdoğan aday tanıtım toplantısında açıklayacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.01.2024 10:05
AK Parti'de gözler bugüne çevrildi. Başkan Recep Tayyip Rrdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 28 ilin belediye başkanı adayını açıklayacak. Aralarında İstanbul'un adayı da olacak. A Haber muhabiri Mehmet Karataş Haliç Kongre Merkezi detayları aktardı.
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