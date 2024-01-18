18 Ocak 2024, Perşembe
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AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum’dan kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul dönüşüm şantiyesi olacak
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, adaylığının 11'inci gününde ziyaretlerini sürdürdü. Bakanlığı döneminde Beyoğlu'nda temelini attığı kentsel dönüşüm alanını ziyaret etti. Murat Kurum seçimi kazandıklarının ertesi günü harekete geçeceklerini ve İstanbul'u bir dönüşüm şantiyesi haline getireceklerini söyledi. Devam eden programlarında esnaf ve halkla buluştu.