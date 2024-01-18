18 Ocak 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum’dan kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul dönüşüm şantiyesi olacak

AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum’dan kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul dönüşüm şantiyesi olacak

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.01.2024 21:51
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, adaylığının 11'inci gününde ziyaretlerini sürdürdü. Bakanlığı döneminde Beyoğlu'nda temelini attığı kentsel dönüşüm alanını ziyaret etti. Murat Kurum seçimi kazandıklarının ertesi günü harekete geçeceklerini ve İstanbul'u bir dönüşüm şantiyesi haline getireceklerini söyledi. Devam eden programlarında esnaf ve halkla buluştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kentsel dönüşüm mesajı!
Kentsel dönüşüm mesajı!
Siyasetten Ahmet Nazif Vural’a destek!
Siyasetten Ahmet Nazif Vural’a destek!
Alper Gezeravcı Türkiye’ye el salladı
Alper Gezeravcı Türkiye’ye el salladı
Astronotlar aileleriyle vedalaşıyor!
Astronotlar aileleriyle vedalaşıyor!
Kadim başkentimizi eserlerle donatacağız
"Kadim başkentimizi eserlerle donatacağız"
Siyasetten Ahmet Nazif Vural’a destek!
Siyasetten Ahmet Nazif Vural’a destek!
Saldırı sonrası ilk açıklama!
Saldırı sonrası ilk açıklama!
Husiler Kızıldeniz’de ABD gemisini vurdu!
Husiler Kızıldeniz’de ABD gemisini vurdu!
Dev ekranlar kuruldu!
Dev ekranlar kuruldu!
SSK-BAĞKUR emeklisine ek zam!
SSK-BAĞKUR emeklisine ek zam!
NARKOGÜÇ-44 Operasyonu!
NARKOGÜÇ-44 Operasyonu!
A Haber muhabirine saldırı
A Haber muhabirine saldırı
Daha Fazla Video Göster