09 Ocak 2024, Salı
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AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan flaş sözler: Mevcut yönetim bizim yaptığımız işlerden rahatsız
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum, İstanbul'da yaptığı ziyaretler sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Bağcılar'da bulunan İSTOÇ'u gezen Kurum, İstanbul'un sorunları karşısındaki ilgisizliğe dikkat çekerek "Rakibimiz İstanbul'a karşı olan ilgisizlik" dedi. Bakanlığı döneminde TOKİ ile ilgili gelen bir soruya da yanıt veren Kurum, "Anlaşılan o ki mevcut yönetim bizim yaptığımız işlerden rahatsız." ifadelerini kullandı. Murat Kurum ayrıca İstanbul'un trafik sorununu çözeceklerinin de altını çizdi.