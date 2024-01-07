AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum oldu! A Haber'de değerlendirdiler

Başkan Erdoğan 11’i büyükşehir 26 belediye başkanını açıkladı. AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum oldu. İletişimci – Yazar Ferhat Murat ve Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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