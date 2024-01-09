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AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum, Fatih Camii İmamı Galip Usta'yı ziyaret etti! Başkan Erdoğan'dan "geçmiş olsun" telefonu

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Giriş: 09.01.2024 12:41
Son dakika haberi | AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum, İstanbul'da dün akşam saatlerinde Fatih Camii'nde yaşanan saldırı sonrası yaralanan Fatih Camii İmamı Galip Usta'yı hastanede ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkan Erdoğan da telefonla arayarak İmam Usta'ya "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.
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