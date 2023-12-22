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AK Parti ile MHP arasında yerel seçim mutabakatı! "51 ilin 29'unda ortak aday"

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Giriş: 22.12.2023 20:17
Son dakika haberi... Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ile MHP, yerel seçim için mutabakata vardı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "30 büyükşehirin 28'in AK Parti, 2'sinde ise MHP aday çıkaracak" dedi. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı...
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