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AK Parti ile HDP arasında yüksek tansiyon |Video

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Giriş: 18.06.2020 20:18
Güncelleme:18.06.2020 20:39
Şırnak'ta 4 işçinin terör örgütü tarafından şehit edilmesi, Meclis'te tansiyonu yükseltti. HDP'ye sert sözlerle yüklenen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "kadın erkek demeden katleden bu örgüte daha ne kadar sessiz kalacaksınız?" diye sordu.

Terör örgütünce işlenen cinayetler Meclis'in gündemindeydi.
AK Parti, terörist eylemler üzerinden HDP'yi hedef aldı.
İki parti arasında "yürüyüş" tartışması yaşandı.

Turan; "Değişik bahanelerle sözde demokrasi yürüyüşü yapanlar artık bu yürüyüşün istikametini Silopi'ye çevirmeliler. Daha neti bekleyecekler? Kadın erkek çocuk demeden katleden bu örgüte karşı daha ne kadar sessiz kalacaklar aralarına mesafe koymayacaklar mı?" diyerek HDP'li vekillere çağrı yaptı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise "Bizim yürüyüşümüze sözde demesini kınıyorum reddediyorum." diyerek yanıt verdi.

Bunun üzerine tekrar söz alan Bülent Turan, Beştaş'a yanıt verdi. Turansiz bugüne kadar hiç demokrasi yürüyüşünü aklınıza getirmeyeceksiniz ama eren bülbülün katilinin cenazesine katılan vekilin vekilliği düşürülünce aklınıza gelecek. Bundan bizi sözde demekten alamıyoruz. Ne zaman ki siz teröristlerin değil şehitlerin cenazesine katılırsınız Kandil'den gelen talimat değil oy verenlerin doğrultusunda hareket edersiniz o zaman sizin yürüyüşüne saygı duyarız." diyerek tepki gösterdi.

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