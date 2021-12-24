24 Aralık 2021, Cuma
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AK Parti ilçe binasının önüne bomba bırakıldı! Eşkal belirlendi, yakalanması an meselesi...
AK Parti Zeytünburnu İlçe Başkanlığı önüne bir koli içinde zaman ayarlı ve parça tesirli bomba düzeneği bırakıldı. AK Parti teşkilatını hedef alan hain tuzak için kapsamlı araştırma başlatıldı. Bombayı kurduğu düşünülen şahsın robot resimleri çizildi. Yakalanması an meselesi olan şüpheli her yerde aranıyor.