AK Parti iktidarında Türk dış politikası | ANALİZ

Son 21 yılda dış politikada dünyanın birçok ülkesinin takdirini toplayan insani ve vicdani politikalar hayata geçirildi. Ve tüm bu çabaların sonucunda da uluslararası politikada öncü bir ülke konumuna erişildi. Türkiye Yüzyılı'nda dış politikanın temel hedefi ise Türkiye eksenini inşa etmek. Detaylar analiz haberimizde...

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