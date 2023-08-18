18 Ağustos 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti iktidarında Türk dış politikası | ANALİZ

AK Parti iktidarında Türk dış politikası | ANALİZ

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.08.2023 16:56
Son 21 yılda dış politikada dünyanın birçok ülkesinin takdirini toplayan insani ve vicdani politikalar hayata geçirildi. Ve tüm bu çabaların sonucunda da uluslararası politikada öncü bir ülke konumuna erişildi. Türkiye Yüzyılı'nda dış politikanın temel hedefi ise Türkiye eksenini inşa etmek. Detaylar analiz haberimizde...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti iktidarında Türk dış politikası
AK Parti iktidarında Türk dış politikası
Tuna koridoru nereden geçiyor?
Tuna koridoru nereden geçiyor?
TOGG teslimatları sürüyor
TOGG teslimatları sürüyor
Kaçakçılıkla mücadele tam gaz!
Kaçakçılıkla mücadele tam gaz!
Orman yangınlarının failleri yakalandı!
Orman yangınlarının failleri yakalandı!
Teknoloji rüzgarı bu yıl Ankara’da esecek
Teknoloji rüzgarı bu yıl Ankara’da esecek
11 bin 300 yıllık kalıntılar!
11 bin 300 yıllık kalıntılar!
NATO’dan Gökçen Fırat’a övgü dolu sözler
NATO'dan Gökçen Fırat'a övgü dolu sözler
CHP’de değişim tartışmasında yeni perde!
CHP'de değişim tartışmasında yeni perde!
“3 milyon dolara vekillik sattı” iddiası
“3 milyon dolara vekillik sattı” iddiası
Kamışlı’da neler oluyor?
Kamışlı'da neler oluyor?
Suriye’de ABD-YPG tatbikatı!
Suriye'de ABD-YPG tatbikatı!
Daha Fazla Video Göster