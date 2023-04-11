11 Nisan 2023, Salı
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AK Parti için büyük gün! Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Gümbür gümbür ilerliyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesinin açıklanacağı Ankara Spor Salonu dışında bekleyen vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, konuşmasında 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili mesaj verirken "Gümbür gümbür ilerliyoruz." dedi.