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AK Parti için büyük gün! Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Gümbür gümbür ilerliyoruz

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Giriş: 11.04.2023 14:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesinin açıklanacağı Ankara Spor Salonu dışında bekleyen vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, konuşmasında 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili mesaj verirken "Gümbür gümbür ilerliyoruz." dedi.
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