AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum çalışmalara başladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar AK Parti'nin İstanbul adayı olarak ismini ilan ettiği Murat Kurum yeni güne Eyüpsultan'da sabah namazı ile başladı. Kurum namazın ardından vatandaşlara bir araya gelirken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.