03 Mart 2024, Pazar
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AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum: İstanbul’da 650 bin konutu 5 yıl içerisinde dönüştüreceğiz
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, “5 yıllık süreçte 365 bin konut yaptım. Kentsel dönüşümle ilgili hemen hemen her ilde çalışmış bir kardeşinizim. Kentsel dönüşüm bizim işimiz. İstanbul’da 650 bin konutu 5 yıl içerisinde dönüştüreceğiz” dedi.