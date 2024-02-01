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AK Parti İBB adayı Murat Kurum: CHP’li mevcut yönetim için İstanbul’da artık yol bitmiştir

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Giriş: 01.02.2024 13:27
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum Güngören’de Karadenizli kadınlarla buluştu. ‘’Kadınlar akıldır, görgüdür, şefkattir, sevgidir.’’ sözleriyle konuşmasına başlayan Murat Kurum, Karadenizlileri çok sevdiğini belirterek, ‘’Karadenizliler bu cennet vatanın çimentosudur, gücüdür, azmidir.’’ şeklinde konuştu
Kurum: CHP’li yönetim için artık yol bitmiştir
Kurum: CHP’li yönetim için artık yol bitmiştir
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