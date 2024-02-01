01 Şubat 2024, Perşembe
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AK Parti İBB adayı Murat Kurum: CHP’li mevcut yönetim için İstanbul’da artık yol bitmiştir
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum Güngören’de Karadenizli kadınlarla buluştu. ‘’Kadınlar akıldır, görgüdür, şefkattir, sevgidir.’’ sözleriyle konuşmasına başlayan Murat Kurum, Karadenizlileri çok sevdiğini belirterek, ‘’Karadenizliler bu cennet vatanın çimentosudur, gücüdür, azmidir.’’ şeklinde konuştu