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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman A Haber canlı yayınında araya girdi: Bugün Hassa’nın düğün günü

A Haber
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Giriş: 26.05.2023 11:00
Hatay'ın Hassa ilçesinde depremzedeler için 2 bin konutun temeli atıldı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur canlı yayında o noktadan detayları aktardı. Konuyla iligli açıklamalarda bulunan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, tam yayın kapanırken araya girdi "Sözü İstanbul'a bırakmayalım" dedi. Bakın sonrasında neler oldu...
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Canlı yayınında araya girdi
Canlı yayınında araya girdi
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