01 Haziran 2022, Çarşamba
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AK Parti Grup Toplantısı bugün! Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul edecek
AK Parti TBMM Grup Toplantısı yapılacak. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile ortak basın toplantısının ardından konuk Başbakan onuruna resmi akşam yemeği verecek. Ankara gündemini A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.