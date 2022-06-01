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AK Parti Grup Toplantısı bugün! Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul edecek

A Haber
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Giriş: 01.06.2022 08:39
AK Parti TBMM Grup Toplantısı yapılacak. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile ortak basın toplantısının ardından konuk Başbakan onuruna resmi akşam yemeği verecek. Ankara gündemini A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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