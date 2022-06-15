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AK Parti Grup Toplantısı bugün

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Giriş: 15.06.2022 08:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Grup Toplantısı'na katılacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney ve Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. Başkent'in gündemini A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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