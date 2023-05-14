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AK Parti genel merkezinde neler yaşanıyor?

A Haber
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Giriş: 14.05.2023 15:27
Yurt genelinde oy kullanımı sürerken parti genel merkezlerinde ise hareketlilik var. A Haber muhabiri Rüya Akkuş AK Parti genel merkezinden detayları aktardı.
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