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AK Parti Genel Merkezi’nde hazırlıklar devam ediyor

İHA
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Giriş: 14.05.2023 18:45
AK Parti Genel Merkezi’nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın balkon konuşması için çalışma başladı.
AK Parti Genel Merkezi’nde hazırlıklar devam ediyor
AK Parti Genel Merkezi’nde hazırlıklar devam ediyor
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