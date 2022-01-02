AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na "helalleşme" tepkisi: Dökme su ile değirmen dönmez

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıklamasını eleştirerek "Bu fikri, 'helalleşme' kavramının toplumun değerlerine ait olduğunu bilen birileri ona vermiş ama dökme su ile değirmen dönmez" dedi. Kurtulmuş, CHP'li Özgür Özel'in "Kur'an eğitimine orta çağ zihniyetidir" sözlerine de "Bu karanlık bir CHP zihniyetidir" diyerek sert çıkmıştı.