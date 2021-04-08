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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan A Haber'de darbe imalı bildiriye sert tepki

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Giriş: 08.04.2021 16:53
Güncelleme:08.04.2021 16:58
Son dakika haberleri... AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Haber'de darbe imalı bildiri hakkında açıklamalarda bulunuyor. Emekli askerlerin darbe imasına destek veren CHP'ye tepki gösteren Kurtulmuş, "Bu darbe bildirisidir. Ve buna karşı çıkmayanlar demokrasiye sahip çıkmıyordur." dedi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş CHP'nin 'erken seçim' çağrısına da "Seçim tarihi bellidir" cevabını verdi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan A Haber'de darbe imalı bildiriye sert tepki
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan A Haber'de darbe imalı bildiriye sert tepki
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