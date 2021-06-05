Başkan Erdoğan açılış için Muğla'ya bağlandıktan sonra 'Vali bey makaslar hazır mı?' sorusuna 'Makaslarımız hazır değil Cumhurbaşkanım, inşallah Millet Bahçemizin açılışını yaptığımızda kurdeleyi keseceğiz' yanıtını alınca 'Vallahi yandık ya' dedi. Bu diyaloğun üzerine salondaki AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ‘'O kadar açılış yapıyoruz ki ne makas kaldı ne kurdele'’ deyince gülümseten anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Binali Yıldırım'ın esprisi sonrası kahkaha attı.