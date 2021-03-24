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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan A Haber'e özel açıklamalar

A Haber
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Giriş: 24.03.2021 14:33
Güncelleme:24.03.2021 15:22
Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde A Haber'e özel açıklamalar. Ala, "Türkiye bölgesinde inisiyatif alabilecek kadar güçlendi" ifadelerini kullandı. Akbaşoğlu ise "Yerelden ulusala ve küresele doğru bu büyük manifesto tarihi bir dönüm noktasıdır." şeklinde konuştu.
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