AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala A Haber’e konuştu: Avrupa’daki Türkler mutlaka oy kullanmalı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, Avrupalı Türklerle bir araya geldi. Fransa ve Belçika'dan sonra Hollanda'daki Türklerle buluşan Ala, A Haber'e konuştu.

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