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AK Parti Genel Başkan Yardımcı Efkan Ala'dan A Haber'e özel açıklamalar: ABD ve AB ile ilişkiler nasıl olacak? |Video

A Haber
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Giriş: 21.01.2021 17:26
Son dakika haberleri... AK Parti Genel Başkan Yardımcı Efkan Ala, A Haber canlı yayınında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ala, Biden yönetimindeki ABD ile ilişkiler nasıl olacak? Avrupa Birliği ile yeni dönemde nasıl bir strateji izlenecek? gibi sorulara yanıt verdi.
ABD ve AB ile ilişkiler nasıl olacak?
ABD ve AB ile ilişkiler nasıl olacak?
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