Son dakika haberleri... AK Parti Genel Başkan Yardımcı Efkan Ala, A Haber canlı yayınında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ala, Biden yönetimindeki ABD ile ilişkiler nasıl olacak? Avrupa Birliği ile yeni dönemde nasıl bir strateji izlenecek? gibi sorulara yanıt verdi.