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AK Parti Genel Başkan Yardımcı Efkan Ala'dan A Haber'e özel açıklamalar: ABD ve AB ile ilişkiler nasıl olacak? |Video
Son dakika haberleri... AK Parti Genel Başkan Yardımcı Efkan Ala, A Haber canlı yayınında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ala, Biden yönetimindeki ABD ile ilişkiler nasıl olacak? Avrupa Birliği ile yeni dönemde nasıl bir strateji izlenecek? gibi sorulara yanıt verdi.