Son dakika haberleri... AK Parti Genel Başkan Yardımcı Efkan Ala, A Haber canlı yayınında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ala, Biden yönetimindeki ABD ile ilişkiler nasıl olacak? Avrupa Birliği ile yeni dönemde nasıl bir strateji izlenecek? sorularına net yanıt verdi. İşte Ala'nın canlı yayında yaptığı çarpıcı açıklamalar...