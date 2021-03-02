Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
02 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA AK Parti Genel Başkan Yardımcı Efkan Ala'dan A Haber'e özel açıklamalar Giriş: 02.03.2021 18:37 Güncelleme:02.03.2021 19:10 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı A Haber canlı yayınında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ala, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılan İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili konuştu. Öte yandan Ala, FETÖ ile mücadelede neler yapıldı? FETÖ temizliği hangi aşamada? Kripto FETÖ'cüler nasıl deşifre ediliyor? Muhalefetin terörle mücadeleye verdiği destek ne durumda? sorularına yanıt verdi. DİĞER