AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala: "Türkiye'nin güçlü olması bir seçenek değil, mecburiyettir"

Gazze ve Lübnan'daki zulüm karşısında dünyanın kılı kıpırdamadığını belirten AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Türkiye'nin güçlü olması bir seçenek değil, mecburiyet olduğunu söyledi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonunda gerçekleştirilen AK Parti Osmangazi İlçe 8. Olağan Kongresi yoğun katılımla gerçekleşti. Salonu dolduranlara seslenen AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, “Türkiye'de olup bitene baktığımız zaman, bütün İslam ülkelerine örnek olacak bir biçimde gerçekten çok önemli başarılara imza atıldı. 19 seçimdir hiçbir şekilde liderinden ayrılmayan ve sandıktan her zaman iradesinin arkasında olduğunu söyleyen bir teşkilat ve bir halk var. Onun için de dünyaya örnek olacak başarılara imza attık. Muhalefet, ‘Bu sorunları yaşıyoruz. Çünkü karşımızda bir diktatör var' diyor. Ama akıl yürütemiyorlar. Bir ülkede diktatör varsa, ona siz diktatör diyemezsiniz. Bu kadarlık bir akıl yürütmekten yoksun musunuz? Siz kendi dilinizle aslında kendinizin bir yalancı ve müfteri olduğunu söylüyorsunuz. Ama bunun farkında değilsiniz. Dünyanın hangi ülkesinde, diktatörlere diktatörsün denilebilir. Bu kadarlık bir akıl yürütemeyen yani siyasette neredeyse başlangıç aşamasında olan ve Türkiye'nin hiçbir ciddi meselesinde ciddi bir proje ortaya koyamayan bir muhalefet var. Biz Türkiye yüz yılı vizyonunu ortaya koyduk. Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş, en kalkınmış 10 ülkesi arasına nasıl sokarız? Bu reformları nasıl gerçekleştiririz? Bunun çalışmasını yürütüyoruz. Biz bunlarla uğraşırken, hiçbir katkıda bulunmadan tamamen yalan ve iftiralarla yürütülmeye çalışılan bir de muhalefet cenabı var. Onları zaten milletimiz biliyor. Onlara gereken dersi verdi. Bundan sonra da vereceğine inanıyorum. Yeter ki bizler üzerimize düşeni yapalım” dedi.

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