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AK Parti Gençlik Kolları’ndan Starbucks’ta büyük Gazze eylemi: Say Stop!

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Giriş: 27.10.2023 11:24
Siyonist terör devletinin Gazze'deki katliamlarına yüksek perdeden tepkiler sürüyor. AK Parti Gençlik Kolları, bugün 10.00-10.30 saatleri arasında İsrail'e destek veren dünyaca ünlü kahve markası Starbucks'ın Türkiye'de ki tüm şubelerinde Filistin atkılarıyla eş zamanlı yarım saatlik yer kapatma eylemi gerçekleştirdi.
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