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AK Parti Gaziantep adayı Fatma Şahin oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.01.2024 16:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 17'si büyükşehir olmak üzere 48 ilin belediye başkanı adaylarını açıkladı. AK Parti Gaziantep adayı Fatma Şahin oldu.
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