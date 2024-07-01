01 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

AK Parti dönüşüm için Kızılcahamam'da! Başkan Erdoğan bugün kampta konuşma yapacak

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.07.2024 10:23
AK Parti'nin Kızılcahamam kampı başladı. Yerel seçimler ve stratejilerin masada olacağı kampa bugün Başkan Erdoğan da katılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti dönüşüm için Kızılcahamam’da
AK Parti dönüşüm için Kızılcahamam'da
4 ülke ve KKTC’ye gidecek
4 ülke ve KKTC’ye gidecek
CHP’li belediyede dayak skandalı
CHP’li belediyede dayak skandalı
Duruşma 5 gün sürecek
Duruşma 5 gün sürecek
AK Parti’de kritik kamp başladı
AK Parti’de kritik kamp başladı
Dava bugün başlıyor
Dava bugün başlıyor
65 şüpheli yakalandı
65 şüpheli yakalandı
İzmir’de patlama! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi
İzmir'de patlama! Uzman isim A Haber'de değerlendirdi
AK Parti’nin Kızılcahamam kampı başlıyor
AK Parti'nin Kızılcahamam kampı başlıyor
İzmir’deki 3 yangın kontrol altına alındı!
İzmir'deki 3 yangın kontrol altına alındı!
Sinan Oğan’dan net Kemal Kılıçdaroğlu itirafı!
Sinan Oğan'dan net Kemal Kılıçdaroğlu itirafı!
MİT Başkanı Kalın Hamas lideri Haniye ile görüştü!
MİT Başkanı Kalın Hamas lideri Haniye ile görüştü!
Daha Fazla Video Göster