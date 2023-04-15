15 Nisan 2023, Cumartesi
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Ak Parti: "Daha yeşil bir Türkiye vizyonu"
Son 20 yılda çevre ve şehircilik alanında devrim niteliğinde adımlar atıldı, TOKİ eliyle yeni binalar inşa edildi. Sıfır atık ile israfın önüne geçildi. Yeni yapılan millet bahçeleri ve tabiat parkları ile Türkiye’de ki yeşil alanlar artırıldı. İşte, dikkat çeken projeler.