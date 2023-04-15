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Ak Parti: "Daha yeşil bir Türkiye vizyonu"

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.04.2023 14:24
Son 20 yılda çevre ve şehircilik alanında devrim niteliğinde adımlar atıldı, TOKİ eliyle yeni binalar inşa edildi. Sıfır atık ile israfın önüne geçildi. Yeni yapılan millet bahçeleri ve tabiat parkları ile Türkiye’de ki yeşil alanlar artırıldı. İşte, dikkat çeken projeler.
Ak Parti: Daha yeşil bir Türkiye vizyonu
Ak Parti: "Daha yeşil bir Türkiye vizyonu"
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