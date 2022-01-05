05 Ocak 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti-CHP arasında FETÖ’cülük tartışması! AK Partili Akbaşoğlu: FETÖ’nün avukatı olduğunuzu ispat ediyorsunuz

AK Parti-CHP arasında FETÖ’cülük tartışması! AK Partili Akbaşoğlu: FETÖ’nün avukatı olduğunuzu ispat ediyorsunuz

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.01.2022 08:56
TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti ile CHP arasında 'FETÖ'cülük' tartışması yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un ekonomi ile ile ilgili provokatif sözlerine yanıt AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Akbaşoğlu, Özkoç'u Fetulllahçı Terör Örgütü'nün avukatlığını yapmakla suçladı, “Bu milletin iradesine saygı gösterin.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP dine düşman! Peki neden?
CHP dine düşman! Peki neden?
AK Parti-CHP arasında FETÖ’cülük tartışması!
AK Parti-CHP arasında FETÖ’cülük tartışması!
O bir kahraman
O bir kahraman
Antalya Alanya’da 5,3 büyüklüğünde deprem!
Antalya Alanya'da 5,3 büyüklüğünde deprem!
Türkiye’den Yunan’a! Kendinize güvenin
Türkiye'den Yunan'a! "Kendinize güvenin"
AK Parti’den faizi düşürme konusunda yeni anket
AK Parti'den faizi düşürme konusunda yeni anket
İBB Gençlik-Spor Müdürü için darp iddiası
İBB Gençlik-Spor Müdürü için darp iddiası
Karabük’te Türk bayrağına alçak saldırı
Karabük'te Türk bayrağına alçak saldırı
Türkiye’de vakalar zirve yaptı
Türkiye'de vakalar zirve yaptı
İşte koronavirüs ve gribi birbirinden ayıran belirtiler...
İşte koronavirüs ve gribi birbirinden ayıran belirtiler...
CHP’de sahte alkol sessizliği!
CHP’de sahte alkol sessizliği!
Adaylık krizi! O isim geri vites yaptı
Adaylık krizi! O isim geri vites yaptı
Daha Fazla Video Göster