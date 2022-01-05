AK Parti-CHP arasında FETÖ’cülük tartışması! AK Partili Akbaşoğlu: FETÖ’nün avukatı olduğunuzu ispat ediyorsunuz

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti ile CHP arasında 'FETÖ'cülük' tartışması yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un ekonomi ile ile ilgili provokatif sözlerine yanıt AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Akbaşoğlu, Özkoç'u Fetulllahçı Terör Örgütü'nün avukatlığını yapmakla suçladı, “Bu milletin iradesine saygı gösterin.” dedi.

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