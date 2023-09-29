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AK Parti Çanakkale seçim ofisine taşlı saldırı

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Giriş: 29.09.2023 11:07
Son dakika haberi... Yerel seçim çalışmalarına başlayan AK Parti Çanakkale teşkilatı, taşlı ve sopalı kişilerce saldırıya uğradı. Parti seçim bürosuna yapılan saldırı sonucu ofisin camları kırıldı.

Atatürk Caddesi üzerinde bulunan AK Parti seçim ofisine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce parke taşlı saldırı düzenlendi.

Sabah 07.30 sıralarında düzenlendiği öğrenilen parke taşlı saldırı sonrası, AK Parti seçim ofisinin camları kırıldı.

Maddi hasarın meydana geldiği saldırıda yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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AK Parti Çanakkale seçim ofisine taşlı saldırı
AK Parti Çanakkale seçim ofisine taşlı saldırı
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