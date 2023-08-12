12 Ağustos 2023, Cumartesi
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AK Parti binlerce köy ve mahalleyi dolaşacak
Ve siyasetteki gelişmelere bakalım. Ak Parti'de kongre ve yerel seçim hazırlıkları hızlandı. Ağustos ayının sonuna kadar, Türkiye'de girmedik köy, dolaşmadık mahalle kalmayacak. Kongre süreci de tüm hızıyla sürüyor. Tarih hatta saat bile belli. Sırada kongrenin teması var.