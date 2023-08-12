12 Ağustos 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti binlerce köy ve mahalleyi dolaşacak

AK Parti binlerce köy ve mahalleyi dolaşacak

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.08.2023 10:09
Ve siyasetteki gelişmelere bakalım. Ak Parti'de kongre ve yerel seçim hazırlıkları hızlandı. Ağustos ayının sonuna kadar, Türkiye'de girmedik köy, dolaşmadık mahalle kalmayacak. Kongre süreci de tüm hızıyla sürüyor. Tarih hatta saat bile belli. Sırada kongrenin teması var.
MHP ve İYİ Parti ortak noktada buluşacak mı?
MHP ve İYİ Parti ortak noktada buluşacak mı?
Ak Parti yerel seçimlere nasıl hazırlanıyor?
Ak Parti yerel seçimlere nasıl hazırlanıyor?
CHP’li vekilin ölüm binası
CHP'li vekilin ölüm binası
AK Parti binlerce köy ve mahalleyi dolaşacak
AK Parti binlerce köy ve mahalleyi dolaşacak
Özel Yayın - Milli havacılık motorları A Haber’de!
Özel Yayın - Milli havacılık motorları A Haber'de!
Seçimi kaybeden lider o gece istifa eder’’
"Seçimi kaybeden lider o gece istifa eder’’
12 terörist etkisiz hale getirildi
12 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit şehitlerine veda
Pençe-Kilit şehitlerine veda
Bahçeli’ye ne yanıt verecek? 26 Ağustos’ta...
Bahçeli'ye ne yanıt verecek? 26 Ağustos'ta...
Bakan Yumaklı’dan önemli açıklamalar
Bakan Yumaklı'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan Eren Bülbül’ mesajı
Başkan Erdoğan'dan "Eren Bülbül' mesajı
AK Parti’de yerel seçim hazırlıkları! Adaylar için 3 kriter
AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları! Adaylar için 3 kriter
Daha Fazla Video Göster