AK Parti beyannamesinde çocuklar için ayrı başlık! Çocuk sokağı ve çocuk köyü projesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı. Her kesimi kapsayan beyannamede çocuklar da unutulmadı. Çocuk sokağından hayata hazırlık atölyelerine birçok projeye yer verildi.

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