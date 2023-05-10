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AK Parti beyannamesi: Ücretsiz halk plajı sayısı artırılacak

A Haber
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Giriş: 10.05.2023 11:03
AK Parti seçim beyannamesinde ücretsiz halk plajı sayısının 35'e çıkarılacağını açıkladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan plaj işletme müdür Ali Aktürk değerlendirdi.
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