Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 17'si büyükşehir olmak üzere 48 ilin belediye başkanı adaylarını açıkladı. AK Parti Bayburt adayı Mete Memiş oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN