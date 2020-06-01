AK Parti başlattı CHP'li Ekrem İmamoğlu sahiplendi |Video

Çavuşdere ve Bülbüldere yağmur suyu tünellerinin kazısı 6 Mart 2019'da AK Partili Üsküdar Belediyesi tarafından başlatılmıştı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu projeyi sanki kendisi başlatmış gibi 30 Mayıs'ta sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İstanbul Üsküdar'da son yıllarda artan yağışlara bağlı olarak taşkınlar meydana gelmeye başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Çavuşdere ve Bülbüldere yağmur suyu tünelleri projesi 2017 yılında start aldı.

Etüd projelendirmesi ve ihalesi tamamlandı, tarihi bölgelerde elle kazı yapıldı, inşaat 2018 yılında başladı.

TBM yani tünel açma makinası 6 Mart 2019'da şafta indirildi ve kazı çalışması başladı.

Üsküdar'daki törene o dönemin İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan ve halen görevine devam eden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen katıldı.

İBB Eski Genel Sekreteri Hayri Baraçlı törendeki konuşmasında projenin örnek bir çalışma olacağını söyledi. Projenin bir yıl sonra yani 2020'nin Mart ayında bitirilmesi hedeflendi. Ancak yeni yönetimle çalışma hala devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu 30 Mayıs'ta, Hilmi Türkmen'in 6 Mart 2019'da yaptığı gibi telsizi eline aldı ve çalışmayı sanki sıfırdan başlatıyormuş gibi bir fotoğraf sergiledi.

Sosyal medya hesabından da "Bugün yapımına başladığımız Bülbülderesi yağmur suyu tüneli bittiğinde, Üsküdar'daki yağmur sonrası su baskınları son bulacak." ifadelerini kullanarak bir skandala daha imza attı.

Haliç'le ilgili çıkışı henüz gündemde iken Ekrem İmamoğlu bir de 2017'de başlayan Çavuşdere ve Bülbüldere yağmur suyu tünelleri projesini kendisine mal etmeye çalıştı.