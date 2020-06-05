AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik DHKP-C'nin suikastlerde nasıl kullanıldığını A Haber'de anlattı | VİDEO

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, A Haber canlı yayınında DHKP-C’nin kimler tarafından kullanıldığını gözler önüne serdi. DHKP-C’nin taşeron bir terör örgütü olduğunu vurgulayan AK Parti Antalya Milletvekili Çelik, “DHKP-C şehirlerde örgütlenen ve FETÖ ile PKK’nın taşeron olarak kullandığı bir terör örgütüdür” ifadelerine yer verdi.

A Haber canlı yayınında DHKP-C'nin işleyişi ve suikastlerde nasıl kullandığını hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, "PKK ile DHKP-C iç içe girdi. DHKP-C 90'lı yıllarda askerimize, polisimize ve iş adamlarımıza kadar birçok terör saldırısı düzenledi." şeklinde konuştu.

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

DHKP-C bir taşeron örgüt. Bazen PKK'nın da eylemlerini gerçekleştiriyor. DHKP-C kurulurken 'şehir gerillası' olarak adlandırıldı. Amaçları şehirlerde eylem yapmaktı. PKK ise 'kır gerillası' olarak adlandırıldı.

Merkezlerinin Avrupa olduğunu da biliyoruz. Kaynak üsleri genellikle Fransa, Belçika ve Hollanda. Emirleri buralardan alıyorlar. PKK ile DHKP-C iç içe girdi. DHKP-C 90'lı yıllarda askerimize, polisimize ve iş adamlarımıza kadar birçok terör saldırısı düzenledi.

Türkiye nasıl DEAŞ, PKK ve FETÖ'yü bitirme aşamasına geldiyse DHKP-C'yi de bitirme aşamasına getirdi.

"ŞEHİRLERDE ÖRGÜTLENİYORLAR"

DHKP-C'nin şehirlerde örgütlenmesi çok farklı. İdil Kültür Merkezi, Halk Hukuk Merkezi ve Grup Yorum. Bunlara kaptığımızda arkalarında PKK'nın ve FETÖ'nün olduğunu görüyoruz.

DHKP-C bu terör örgütlerin şehirdeki taşeronluğunu yapıyor.

Mesela Belçika Fehriye Erdal'ı Türkiye'ye vermiyor. Aktivist olarak tanımladıkları katil için Türkiye ile ilişkileri bozmayı bile göz alıyorlar.