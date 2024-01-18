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AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu! 31 Mart 2024 Antalya AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları…
Her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimlere doğru geri sayım başladı. 2024 yılında Türkiye genelinde il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarlar belirlenecek. Bu seçim sürecinde, vatandaşlar merakla AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin aday tercihlerini bekliyorlar. Hangi parti, hangi il ve ilçelerde hangi adayları göstereceği, yerel yönetimlerin nasıl şekilleneceğini belirlemede önemli bir etken olacak. Peki AK Parti Antalya Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu?