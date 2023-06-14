AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten A Haber'de çarpıcı açıklamalar: Gelmiş geçmiş en yalancı siyasetçi İmamoğlu'dur!

28 Mayıs seçimlerinden hezimetle ayrılan CHP'de koltuk kavgası kızışırken, flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında CHP içerisindeki mezhepsel yapılanmaya değinen AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, "Ekrem İmamoğlu yayın katılıp kendisinin suni olduğunu söylüyor. Bugün Türkiye’de Başkan Erdoğan ben suniyim diye bir çıkış yapmış olsaydı yer yerinden oynardı." ifadelerini kullandı. Gökçek ayrıca, Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesine yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gökçek, "Yarın Ekrem İmamoğlu’nu çağıracaklar bir gaz alma operasyonu yapacaklar Kemal Kılıçdaroğlu daha sonrasında görevine devam edecek." ifadelerini kullandı.