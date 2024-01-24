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AK Parti Ankara ilçe adaylarını duyurdu!

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Giriş: 24.01.2024 13:23
AK Parti, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi Ankara ilçe adaylarını bugün (24 Ocak 2024) resmen açıkladı. Adayları Başkan Erdoğan duyururken, mevcutta Altındağ Belediye Başkanı olan Asım Balcı Mamak'tan aday gösterildi. Eski Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ise yeniden Altındağ'dan aday oldu. İşte AK Parti'nin Ankara adayları....
AK Parti Ankara ilçe adaylarını duyurdu!
AK Parti Ankara ilçe adaylarını duyurdu!
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