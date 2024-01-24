AK Parti Ankara ilçe adaylarını duyurdu!

AK Parti, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi Ankara ilçe adaylarını bugün (24 Ocak 2024) resmen açıkladı. Adayları Başkan Erdoğan duyururken, mevcutta Altındağ Belediye Başkanı olan Asım Balcı Mamak'tan aday gösterildi. Eski Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ise yeniden Altındağ'dan aday oldu. İşte AK Parti'nin Ankara adayları....