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AK Parti Ankara ilçe adayları belli oluyor! Başkentte seçmenin beklentisi ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.01.2024 12:30
74 ilin belediye başkan adayını açıklayan AK Parti'de gözler ilçe adaylarına çevrildi. İstanbul'un ardında Ankara ilçe başkan adayları da bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
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