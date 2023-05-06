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AK Parti Ankara İl Başkanlığı’na saldırı! Saldırgan taş ve telefonu binaya attı

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Giriş: 06.05.2023 08:38
AK Parti'ye yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Ankara'da, AK Parti İl Başkanlığı binasına taşla saldıran isminin Abdulkadir Y. olduğu öğrenilen 37 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı.
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