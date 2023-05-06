AK Parti Ankara İl Başkanlığı’na saldırı! Saldırgan taş ve telefonu binaya attı

AK Parti'ye yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Ankara'da, AK Parti İl Başkanlığı binasına taşla saldıran isminin Abdulkadir Y. olduğu öğrenilen 37 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı.

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