02 Şubat 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'tan emeklilere 5 bin TL sözü! Müjdeleri peş peşe sıraladı
Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Başkent'in her noktasını karış karış gezip vatandaşlarla bir araya geliyor. Sincan’daki Mevlana Spor Kompleksi'nin açılışında konuşan Altınok müjdeleri peş peşe sıralarken, "Emeklerimize ayda 5 bin lira sosyal refah desteği vereceğiz. Her ay hesaplarına yatıracağız. Dar gelirli ailelere her ay bin lira doğal gaz desteği vereceğiz. Ankaralının parasını Ankaralıya vereceğiz. Yine 2 bin 500 liralık bir Başkent kart vereceğiz." dedi.