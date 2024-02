AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'tan emeklilere 5 bin TL sözü! Müjdeleri peş peşe sıraladı

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Başkent'in her noktasını karış karış gezip vatandaşlarla bir araya geliyor. Sincan’daki Mevlana Spor Kompleksi'nin açılışında konuşan Altınok müjdeleri peş peşe sıralarken, "Emeklerimize ayda 5 bin lira sosyal refah desteği vereceğiz. Her ay hesaplarına yatıracağız. Dar gelirli ailelere her ay bin lira doğal gaz desteği vereceğiz. Ankaralının parasını Ankaralıya vereceğiz. Yine 2 bin 500 liralık bir Başkent kart vereceğiz." dedi.

